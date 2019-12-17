شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إبراهيم نظير يطالب بتجهيز مبنى لإصدار الجوازات بمركز القوصية بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو البرلمان عن دائرة القوصية محافظة أسيوط، باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الداخلية بشأن ضرورة اتخاذ ما يلزم بصورة عاجلة من أجل تجهيز مبنى لإصدار الجوازات بمركز القوصية بالموقع القديم لوحدة مرور الشمال ببندر القوصية، وذلك بعد أن تم نقل وحدة المرور للظهير الصحراوى.

كما طالب النائب إبراهيم نظير، بتخصيص المبنى القديم لوزارة الداخلية من قبل محافظة أسيوط والحصول على موافقة وزارة الداخلية على تجهيز المبنى لإصدار جوازات السفر وتصاريح العمل والأحوال المدنية ليصبح مجمع شرطى لخدمة أهالى مراكز شمال أسيوط بالكامل (منفلوط - القوصية – ديروط).

وأوضح النائب ، أن المبنى أصبح جاهزا لاستقبال معدات وأجهزة الإدارات المعنية بوزارة الداخلية وأيضا، لافتا إلى أنه سبق وأن حصل على اعتماد مالى بمبلغ مليون جنيها من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى من أجل تجهيز المبنى لخدمة المواطنين وللتخفيف عنهم مشقة الذهاب إلى مدينة أسيوط.