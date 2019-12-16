شكرا لقرائتكم عقيلة صالح يطالب المبعوث الأممي بسحب الثقة من السراج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح المبعوث الأممي غسان سلامة بسحب الثقة من رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج. كما طالب البعثة باتخاذ إجراءات سريعة لإبعاد السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

والتقى صالح في القاهرة المبعوث الأممي وبحث معه آخر التطورات في البلاد. وطالب بوضع آلية لتوزيع الثروة بين الليبيين والاستماع لهم واحترام إرادتهم.

بدوره، اعتبر رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة أن مؤتمر برلين سيسعى لرعاية اتفاق يحظى بتأييد الليبيين، مشيرا إلى أن مقترح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بتشكيل حكومة وطنية يمهد لاتفاق بين الليبيين.

Advertisements

وكان صالح ، قال إنه سيتم بعد تطهير العاصمة طرابلس، تشكيل حكومة جديدة في ليبيا من الأقاليم الثلاثة، معرباً عن رفضه التدخل الخارجي في البلاد.

ودعا في كلمة تلفزيونية مسجلة، سكان طرابلس إلى الوقوف بجانب الجيش الوطني، مشيراً إلى أنه سيتم صياغة دستور جديد لليبيا، وستجرى انتخابات عامة، مؤكداً أن أولوياتِ الحكومة المقبلة ستركز على توحيد مؤسسات الدولة، وحل الأزمات المعيشية للمواطن الليبي.

كما جدد الأحد، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبته بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا.