المسماري: قواتنا ستدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضينا

اعلن المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي ​اللواء​ أحمد المسماري، ان "قوات الجيش ستدمر أي ​سفينة​ أو ​طائرة​ شحن تركية تدخل أراضي البلاد".

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