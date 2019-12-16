رئيسة إستونيا تعتذر رسميا عن إهانة رئيسة وزراء فنلندا

قدمت رئيسة ​إستونيا​ ​كيرستي كاليولايد​، اعتذارا رسميا عبر رسالة إلى نظيرها الفنلندي ​ساولي نينيستو​، بعد ان وصف وزير الداخلية الإستوني مارت هيلمي، رئيسة الوزراء الفنلندية ​الجديدة​ ​سانا مارين​، بـ "البائعة".

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