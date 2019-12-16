اردوغان وصل إلى جنيف بسويسرا للمشاركة في المنتدى العالمي للاجئين

وصل الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في المنتدى العالمي للاجئين.

كان في استقبال اردوغان كلّ من السفير التركي في مدينة برن السويسرية إلهان سايغلي، الممثّل التركي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف صادق أرسلان، ممثّل ​تركيا​ الدائم لدى ​منظمة التجارة العالمية​ كمال معدن أوغلو، القنصل التركي في جنيف محمد أويانك وعدد من المسؤولين الأتراك.

ويرافق اردوغان في زيارته إلى ​سويسرا​، عقيلته أمينة اردوغان ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، المالية براءت ألبيراق، الداخلية سليمان صويلو، الدفاع خلوصي أكار، الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ووزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة زهراء سلجوق.