السيسي: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه وزارة الخارجية

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، خلال لقاء مع وسائل إعلام أجنبية، أن "موقف بلاده فيما يتعلق بالمذكرة التي تم توقيعها بين ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية و​تركيا​ عبرت عنه الخارجية في بيان لها قبل ايام"، موضحاً أن "الأمور تسير بشكل جيد بما يتعلق ب​ترسيم الحدود​ بين مصر واليونان".

هذا وكان قد أكد وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​ في وقت سابق، أن "الاتفاقين اللذين وقعهما رئيس المجلس الرئاسي الليبي ​فايز السراج​ مع تركيا، رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة "من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية".