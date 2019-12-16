السيسي: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه وزارة الخارجية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع وسائل إعلام أجنبية، أن "موقف بلاده فيما يتعلق بالمذكرة التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا عبرت عنه الخارجية في بيان لها قبل ايام"، موضحاً أن "الأمور تسير بشكل جيد بما يتعلق بترسيم الحدود بين مصر واليونان".
هذا وكان قد أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت سابق، أن "الاتفاقين اللذين وقعهما رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع تركيا، رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة "من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية".
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