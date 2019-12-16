الخارجية الفلسطينية للمجتمع الدولي: لوضع المستوطنين على قوائم الإرهاب

طالبت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​، "​المجتمع الدولي​ بوضع المستوطنين الإسرائيليين على قوائم ​الإرهاب​ لاعتداءاتهم المتكررة على أبناء ​الشعب الفلسطيني​"، معتبرة ان "عدد التقارير التي صدرت في الآونة الأخيرة وتصريحات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، وثقت ارتفاعا ملحوظا في نسب ومستوى اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين ​الفلسطينيين​، وتضاعف حجم الأضرار الذي أوقعتها تلك الاعتداءات على أراضيهم وأملاكهم".

وفي بيان لها، دانت الوزارة "الإرهاب الاسرائيلي بأشكاله كافة"، محملة "​الحكومة الإسرائيلية​ وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين المسلحة، خاصة أن قوات الحكومة الإسرائيلية تقوم بإسناد عناصرها ودعمها وتدريبها وحمايتها أثناء قيامها باعتداءاتها ميدانيا".