أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​القاهرة​ عن "توقيع ​أميركا​ ومصر تعديلا على الاتفاقية الثنائية للمساعدات بقيمة 6 ملايين ​دولار​ لدعم المرافق في ​سيناء​"، مشيرةً إلى أنه "تم توقيع الاتفاقية من خلال ​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​ "USAID" بما يعكس استمرار دعم الشعب الأمريكي للأولويات المشتركة بين ​الولايات المتحدة​ ومصر"، لافتةً إلى أن "الاتفاقية تتيح المزيد من الفرص التعليمية وتعزز سبل المعيشة للمواطنين في ​شمال سيناء​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا بمصر: واشنطن تقدم 6 ملايين دولار لمصر لدعم المرافق بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.