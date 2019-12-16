غسان سلامة يبحث مع عقيلة صالح تطورات الأوضاع في ليبيا

ناقش المبعوث الأممي إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​، مع رئيس ​مجلس النواب​ الليبي ​عقيلة صالح​ في ​القاهرة​، "تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا والخروج من المأزق الحالي وإخراج البلاد من الانسداد السياسي الذي تجد ليبيا نفسه فيه".

هذا وكان صالح قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين ​حكومة​ الوفاق برئاسة ​فايز السراج​ و​تركيا​".