ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة، "تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا والخروج من المأزق الحالي وإخراج البلاد من الانسداد السياسي الذي تجد ليبيا نفسه فيه".
هذا وكان صالح قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا".
كانت هذه تفاصيل خبر غسان سلامة يبحث مع عقيلة صالح تطورات الأوضاع في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.