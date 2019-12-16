أمن الدولة جنوبا استدعت ناشطا في صيدا وتركته بسند إقامة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان المديرية الاقليمية ل​أمن الدولة​ في ​الجنوب​ باشرت وتحت اشراف الجهات القضائية المختصة التحقيق في خلفية اطلاق هتافات واغان مسيئة ل​رئيس الجمهورية​ خلال إحدى ​التظاهرات​ التي شهدتها ​مدينة صيدا​ مؤخرا. وفي هذا السياق جرى استدعاء الشاب اللبناني "هادي. ب." وعمره 19 سنة ويشارك في حراكات ​الطلاب​، بعدما ظهر في ​فيديو​ لتظاهرة في صيدا وهو يردد اغنية مسيئة لرئيس الجمهورية ، حيث افاد بأنه ردد العبارات مع هتافات آخرين في الحراك دون معرفة بهم. وبناء لإشارة ​القضاء​ المختص تم اخلاء سبيل المذكور بسند إقامة.

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