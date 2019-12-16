أصدر قاضي التحقيق في ​جبل لبنان​ زياد مكنا قراره الظني في جريمة قتل المفتش الجمركي رنا البعينو على يد زوجها شربل الهبر في 27 حزيران الماضي.

واعتبر القاضي مكنا، خلافا لرأي ​النيابة العامة​ الإستئنافية، أن المتهم أقدم على قتل زوجته قصدا ما يستوجب إدانته سندا لأحكام المادة 547 من قانون العقوبات التي تنص على ​السجن​ مدة 25 عاما، وأحال الملف الى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.

وقد حصل والدا الضحية على حضانة بناتها الثلاثة ، كما تم الحجز على أملاك الزوج.

وتوفيت رنا بعد سقوطها من ​سيارة​ زوجها ما أدى الى إصابتها بضربة على الرأس أدت الى الوفاة، كما أثبتت التحقيقات و​تقرير​ الطبيب الشرعي تعرضها للضرب والتعنيف قبل سقوطها من السيارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدور القرار الظني في جريمة قتل المفتش الجمركي رنا البعينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.