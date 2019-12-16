تسائل عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ميشال الضاهر في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "هل وصل بنا الذل والعوز ان نتلقى ​مساعدات​ عاجلة من أدوية و​مواد غذائية​ بالطائرة وكأننا أمام كارثة طبيعية؟ في حين اننا أمام كارثة صنعناها بايدينا، يضاف اليها تدمير القطاعات الزراعية والصناعية لعدم توفر العملات الصعبة لاستيراد عناصر الإنتاج ليكتمل بعدها مشهد الإذلال بمجاعة إنسانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الضاهر: هل وصل بنا الذل والعوز ان نتلقى مساعدات عاجلة بالطائرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.