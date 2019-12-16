النشرة: الجيش اتخذ اجراءات امنية احترازية في مختلف شوارع صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الجيش ال​لبنان​ي اتخذ اجراءات امنية احترازية في مختلف شوارع المدينة حفاظا على الامن والاستقرار، في وقت اقفل فيه مسربان من "تقاطع ايليا" نتيجة كثافة المشاركين في "ساحة الثورة" في اليوم الواحد والستين للحراك الاحتجاجي في لبنان.

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