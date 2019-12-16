اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة: لإلغاء المادة 26 من الموازنة 2020

قدر ​اتحاد المؤسسات التربوية​ الخاصة، في بيان، "مبادرة وزير التربية و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​أكرم شهيب​ باستحداث لجنة الطوارئ لكي تعمل على التخفيف من الأثار السلبية للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تضرب القطاع التربوي وتمنعه من القيام بدوره في خدمة الأجيال الطالعة وفي تعزيز الثقة ب​لبنان​"، متمنياً على "الوزارة السعي لدى أهل التشريع والقرار عدم الموافقة على ماورد في المادة 26 من ​الموازنة العامة​ للعام 2020 العائدة إلى دمج دور المعلمين والمعلمات وحصرها بمرحلة التعليم الأساسي فقط"، مذكراً بـ"وجوب الافراج عن المساهمات الخاصة ب​المدارس​ المجانية والمتوقفة منذ أربع سنواته خلافاً للأنظمة المرعية الاجراء، تسهيلاً لتسديد رواتب المعلمين في هذه المدارس".

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