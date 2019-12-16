الجيش: الجانب اللبناني دان بالاجتماع الثلاثي الخروقات الاسرائيلية

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان، انه "عُقد قبل ظهر اليوم اجتماعٌ ثلاثي في ​رأس الناقورة​ برئاسة قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​ ورئيس البعثة ​اللواء​ Stefano Del Col، وحضور وفد من ​ضباط الجيش​ اللبناني برئاسة منسق ​الحكومة اللبنانية​ لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو".

اضاف البيان "أدان الجانبُ اللبناني استمرار خروقات العدو الإسرائيلي السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، منوّهاً بموافقة الأمم المتحدة على قرار يدعو العدو الإسرائيلي إلى دفع تعويض للبنان عن التسرب ​النفط​ي الناجم عن قصف طيرانه خزانات تخزين النفط خلال عدوان تموز عام 2006".

كما جدد التأكيد على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ ومنطقة الغجر.

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