باسيل: علينا تغيير سياسة التعايش مع الفساد وعدم المحافظة على ذات السياسات الاقتصادية

أكد وزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ "أننا قدمنا بتفاهمنا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ الكثير من الأشياء الايجابية ل​لبنان​ لكننا فشلنا في ​الاقتصاد​ وفي ​محاربة الفساد​ ونحن ندفع ثمن هذا الفشل وعلينا تغيير ​سياسة​ التعايش مع الفساد وعدم المحافظة على ذات السياسات الاقتصادية والمالية".

واشار باسيل في حديث الى شبكة "CNN" الى انه "في جميع الأحوال، ما سنقوم به ان كنا سنشارك في حكومة تناسب معاييرنا للنجاح وتكون فعالة، أو ان كنا سنكون خارج الحكومة هو مساعدة لبنان وهذا واجبنا".

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