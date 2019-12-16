قام عدد من ​المحتجين​ قاموا منذ بعض الوقت، بقطع الطريق الدولية التي تربط مدينة ​الميناء​ ب​بيروت​ جنوبا وعكار شمالا مقابل فندق "الكواليتي ان"، كما اقفلوا كل المسارب والطرق المؤدية الى مستديرة المرج في الميناء وسط انتشار كثيف لعناصر ​الجيش اللبناني​ التي تعمل على فتح هذه الطرقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع الطريق الدولية في الميناء بالاتجاهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.