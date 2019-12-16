علي حمدان: ما حصل بالشارع ليس استهداف سياسي لبري بل هو استهداف فتنوي لاستدراج الشارع

اشار مستشار رئيس ​مجلس النواب​ الاعلامي ​علي حمدان​ الى انه في ال​سياسة​ لا يوجد فراغ، وكل الافرقاء السياسيين في الداخل والخارج لا تعمل "​كاريتاس​" وهي تعمل للاستفادة من اي ظرف من الظروف، ومن هنا بقدر ما ينجح اللبنانيين بإيجاد الحلول فالابواب اصبحت مشرعة.

واوضح حمدان في حديث تلفزيوني، ان مكتب الرئيس بري تلقى سيل من ​الاتصالات​ من العديد من الشخصيات الشمالية والطرابلسية مستنكرا ما تعرض له، والغريب ما حصل في الشارع. وشدد على ان ما حصل في الشارع هو استهداف فتنوي واستدراج الشارع، وهذا ما لا نسمح له وتحديدا اسلامية وفتنة بين اللبنانيين. ولفت الى ان الحراك محرج بالناس الذين يستغلون مطالبه، وعلى الحراك تحديد هويته ومشهده.

واكد حمدان ان هناك تاييد عارم على بقاء الحريري لرئاسة الحكومة، وموقفنا اننا نفضل الحريري في رئاسة الحكومة او من يسميه، وكي يتم انجاز الاستشارات النيابية يجب تبديد الخلاف القائم بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وبعدها ننتقل الى التأليف بعد التكليف.