اعلن مسؤول في الخارجية الأميركية في تصريح له ان "الذين يقومون بأعمال القتل والخطف في العراق ليسوا محليين كلهم"، بحسب قناة "الحرة" الاميركية.
ودعا المسؤول في الخارجية الأميركية المتظاهرين العراقيين إلى الاستمرار بالتواصل: "إذا دخل أحدكم السجن فليعلم أنه ليس وحده وإذا ذكرت الصحافة أو وزير الخارجية الأميركية اسم الشخص السجين فعندها يحصل كل الفرق على الأرض".
وعن التظاهرات في لبنان، اشار الى ان ما نراه هو أناس من مختلف الطوائف يلفون أنفسهم بالعلم اللبناني، وهذا يظهر تطورا في الجيل الجديد حول الوعي المدني. واوضح انه ليس علينا اختيار ممثليهم ولكن يجب السماح بأن يقوموا بما يريدون القيام به والوقوف وراءهم بينما يقومون بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا عن تظاهرات لبنان: ليس علينا اختيار ممثليهم ولكن يجب السماح بأن يقوموا بما يريدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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