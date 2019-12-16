خارجية أميركا عن تظاهرات لبنان: ليس علينا اختيار ممثليهم ولكن يجب السماح بأن يقوموا بما يريدون

اعلن مسؤول في ​الخارجية الأميركية​ في تصريح له ان "الذين يقومون بأعمال القتل والخطف في ​العراق​ ليسوا محليين كلهم"، بحسب قناة "الحرة" الاميركية.

ودعا المسؤول في الخارجية الأميركية ​المتظاهرين​ العراقيين إلى الاستمرار بالتواصل: "إذا دخل أحدكم ​السجن​ فليعلم أنه ليس وحده وإذا ذكرت ​الصحافة​ أو وزير الخارجية الأميركية اسم الشخص السجين فعندها يحصل كل الفرق على الأرض".

وعن التظاهرات في ​لبنان​، اشار الى ان ما نراه هو أناس من مختلف ​الطوائف​ يلفون أنفسهم ب​العلم اللبناني​، وهذا يظهر تطورا في الجيل الجديد حول الوعي المدني. واوضح انه ليس علينا اختيار ممثليهم ولكن يجب السماح بأن يقوموا بما يريدون القيام به والوقوف وراءهم بينما يقومون بذلك.