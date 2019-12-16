قماطي: الحريري يتحمل مسؤولية الموقف وهو الذي اوصل البلاد للحالة التي نحن فيها

اشار الوزير في حكومة تصريف الاعمال محمود قماطي الى ان المشكلة اليوم انه يجب عدم نسيان العامل الخارجي في التطورات الداخلية، وكان لا ينبغي برئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ان يستقيل بعد الدعم الذي قدمه له امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والافرقاء الاخرين، والحريري يتحمل مسؤولية الموقف وهو الذي اوصل البلاد الى الحالة التي نحن فيها، الخارج الاقليمي والدولي يتقاطع لمنع الحلول واستسلام لبنان للشروط الخارجية.
واكد قماطي في حديث تلفزيوني، انه اذا تمسكنا بالسيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية يمكن ان نصل الى الحلول، وهناك حلول مطروحة على الصعيد الحكومي.
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