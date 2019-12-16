قماطي: الحريري يتحمل مسؤولية الموقف وهو الذي اوصل البلاد للحالة التي نحن فيها

اشار الوزير في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمود قماطي​ الى ان المشكلة اليوم انه يجب عدم نسيان العامل الخارجي في التطورات الداخلية، وكان لا ينبغي برئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ان يستقيل بعد الدعم الذي قدمه له امين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ والافرقاء الاخرين، والحريري يتحمل مسؤولية الموقف وهو الذي اوصل البلاد الى الحالة التي نحن فيها، الخارج الاقليمي والدولي يتقاطع لمنع الحلول واستسلام ​لبنان​ للشروط الخارجية.

واكد قماطي في حديث تلفزيوني، انه اذا تمسكنا بالسيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية يمكن ان نصل الى الحلول، وهناك حلول مطروحة على الصعيد الحكومي.