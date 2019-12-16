معلومات عن احراق خيم في ساحة الشهداء والقوى الأمنية تنفذ انتشارا في المكان

حضرت تعزيزات امنية الى ​ساحة الشهداء​ بعد التوتر الذي حصل في الساحة، اثر انتشار فيديوهات مسيئة تتضمن شتائم وعبارات طائفية.

وقد تحدثت معلومات عن احراق بعض الخيم، فيما اطلقت القوى الامنية القنابل المسيلة للدموع.