حضرت تعزيزات امنية الى ساحة الشهداء بعد التوتر الذي حصل في الساحة، اثر انتشار فيديوهات مسيئة تتضمن شتائم وعبارات طائفية.
وقد تحدثت معلومات عن احراق بعض الخيم، فيما اطلقت القوى الامنية القنابل المسيلة للدموع.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات عن احراق خيم في ساحة الشهداء والقوى الأمنية تنفذ انتشارا في المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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