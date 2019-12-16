خامنئي ينتقد الحكم على مفكر فرنسي شكك بالمحرقة









اسماء السيد - طهران: انتقد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الاثنين فرنسا لادانتها قضائيا روجيه غارودي قبل 21 عاما بتهمة "التشكيك في جرائم ضد الإنسانية".

وكتب بالفرنسية على حساب المرشد في موقع تويتر "روجيه غارودي فيلسوف فرنسي ابدى شكوكا في كتابه +الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية المنشور عام 1996 (ملاحظة من المحرر) حيال المحرقة".

وأضاف لقد احالت "الحكومة الفرنسية [...] هذا المؤلف أمام المحكمة. هؤلاء هم حملة راية حرية التعبير!!".

ينشر الموقع الإلكتروني الرسمي للمرشد مقالا بعنوان "ماذا قال آية الله خامنئي لروجيه غارودي عن اليهود والصهاينة؟" خلال اللقاء بين الرجلين في 20 أبريل 1998 في طهران.

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ويحدد الموقع أن المقال ظهر "في ذكرى إدانة غارودي من محكمة في باريس لطرحه أسئلة حول المحرقة".

وغارودي الذي توفي العام 2012 حكمت عليه محكمة الاستئناف في 16 ديسمبر 1998 بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع 160 الف فرنك غرامة (32 الف يورو) لادانته بالتشكيك في جرائم ضد الإنسانية والتشهير العنصري وإثارة الكراهية.

وتتعلق الإدانة بمضمون "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية" الذي ينفي المحرقة لا سيما من خلال الطعن في وجود غرف الغاز في معسكرات الاعتقال النازية.

وقد كتب غارودي أن إبادة ستة ملايين يهودي على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية مجرد "أسطورة" تخدم تبرير "تجاوزات دولة إسرائيل في فلسطين".