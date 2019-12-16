شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طالبا من المنيا يحضرون جلسة البرلمان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، إنه حصل على موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على طلبه بدعوة عدد (50) طالب وطالبة من مراحل الثانوية العامة بجميع مدارس سمالوط والقرى، بعدد طالبين من كل مدرسة، لحضور جزء من اجتماعات لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس وجزء من الجلسة العامة بمجلس النواب المصرى ومشاهدة فيلم تسجيلى عن المجلس، وذلك الأسبوع المقبل، يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر.

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وأوضح النائب سمير رشاد أبو طالب، أن الهدف من تلك الزيارة معرفة ما يحدث تحت قبة البرلمان وزيادة الفكر والوعى الثقافى لدى طلاب المدارس، وذلك فى إطار نشر وتعزيز الثقافة البرلمانية بين الشباب وطلاب المدارس.

وأشار النائب ، إلى أنه على من يريد الذهاب للمجلس من طلاب المدارس أن يتقدم لمدير المدرسة التابع لها، علما بأن الأتوبيسات التى ستقل الطلاب ستتحرك فجر يوم الثلاثاء من أمام مكتب النائب بشارع المركز بسمالوط بمحافظة المنيا.