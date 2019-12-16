شكرا لقرائتكم خبر عن مغرد سعودى: البرلمان الليبي سيحرج اردوغان أمام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المغرد السعودى، منذر آل الشيخ مبارك، أن يحرج البرلمان الليبي كل من رجب طيب ادروغان الرئيس التركى، ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، أمام العالم ، وخاصة بعدما دعا البرلمان الليبي الشعب لدعم قواته المسلحة.

وقال "آل الشيخ" فى سلسلة تغريدات له:"إذا أرسل اردوغان مرتزقة تركيا إلى ليبيا دون موافقة برلمانها هل ستعتبر أردوغان يحتقر من وقع معه ولم يضع لشرعيته أي اعتبار فقط رآه مطية لا قيمة، فهكذا ينظر أردوغان للعملاء".

وأضاف الشيخ قائلا : "ثم يأتيك حثالة خائن يبررانتهاك سيادة ليبيا دون مصادقة برلمانية!!"، مضيفًا: "برلمان ليبيا يدعو سكان طرابلس للوقوف مع جيشهم ضد مليشيات السراج وألا يهابوا القادم من الخارج بهذا التصريح من الممثل الشرعي الوحيد في ليبيا والجهة الوحيدة المنتخبة يتم رفع ورقة التوت عن السراج ويضع تركيا وقطر في موقف محرج أمام العالم".