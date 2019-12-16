شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة بمجلس النواب تفتح ملف العدادات الكودية وسرقة التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال اجتماعاتها الأحد المقبل، ملف توقف تركيب العدادات الكودية، فى ضوء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس.

وفي هذا الإطار تبحث اللجنة، طلب النائب سعيد طعيمة بشأن قيام وزارة الكهرباء بغلق التقديم للعدادات الكودية منذ شهر يونيو 2019، وطلب النائب وجيه أباظة بشأن عدم السماح بتركيب العدادات الكودية مما يترتب عليه سرقة التيار الكهربائي وضياع كثير من الأموال علي الدولة.

وتنظر اللجنة طلب النائب عمرو كمال بشأن توقف تركيب عدادات الكهرباء الكودية وحرمان المناطق العشوائية من الكهرباء، والطلب المقدم من النائب محمد سليم عسكر بشأن التأخر فى إزالة كابلات الضغط المتوسط فى معظم مناطق وقرى ونجوع مركزى قوص وقفط بمحافظة قنا.

وخلال الاجتماع الثانى للجنة يوم الأحد، فإنها تنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 603 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ المنحة الموقعة بتاريخ 17 إبريل 2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2019.