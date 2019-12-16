شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..وفد برلمانى يتفقد ميناء القصير البحرى..ومطالبات بدراسة لإعادة تشغيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، مساء اليوم الاثنين، ميناء القصير البحرى والمتوقف عن العمل منذ التسعينات، وذلك خلال الجولة التفقدية التي تقوم بها اللجنة لعدد من مشروعات النقل بالمحافظة.

وتبين للجنة أن الميناء تسلمته هيئة موانئ البحر الأحمر، من شركة مصر للتعدين العام الماضي، إلا أنه غير مستغل، وهو ما دفع النواب للاعتراض على وضع الميناء بهذا الشكل بالرغم من الموقع الهام الذي يتميز به، لاسيما وأنه من أوائل الموانئ في البحر الأحمر، حيث كان أول مركب شحن فوسفات 1916، بعد أن بدأ العمل به في 1912، إلى أن تم تأميم الميناء في الستينات، وتحويله لشركة قطاع عام حتى تصفية الشركة في عام 1998.



وطالب النواب، بضرورة عمل دراسة جدوى لعودة عمل الميناء من عدمه، سواء في تقديم خدمات لوجستية للانشات السياحية او عمله ورش صيانة.



شارك في الجولة التفقدية، برئاسة هشام عبد الواحد، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة وخالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، وسامح السايح، نواب اللجنة، والنائب برديس عمران، والدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان.

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