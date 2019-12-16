شكرا لقرائتكم خبر عن مشارك بمنتدى الشباب من ميانمار: شعرت بالأمان فى مصر.. والمنتدى تجربة فريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف الشاب تروكان، 19 عاما، ينظر حوله فى اندهاش بالغ، وعلى شفتيه ابتسامة كبيرة، وكأنه لا يصدق ما يجرى حوله.

وقال تروكان، إنه يعتبر منتدى شباب العالم، حدث هام ورائع، ولم يكن يتصوره بهذا الشكل المدهش.

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وعبر تروكان، عن سعادته البالغة بالمشاركة فى منتدى شباب العالم، واعتبرها فرصة ذهبية لها، تعرف خلالها على العديد من جنسيات العالم المختلفة، خاصة أنها المرة الأولى له لزيارة مصر.

وتابع: هذه هى المرة الأول لى التى أسافر فيها إلى أى مكان خارج بلدي ميامنار، وسعيد أن تكون رحلتى الأولى إلى مصر، خاصة أنى شعرت فيها بالأمان، وبالفعل فإن شرم الشيخ هى أرض السلام، وأتمنى أن أعود إليها مرة أخرى لأكرر الزيارة، لأنها اثرتنى بجمالها وهدوئها ومناظرها الطبيعية الخلابة.