"هندسة الدلتا" تحصد المراكز الأولى لمشروعات التخرج بمؤتمر الجامعة اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

فاز طلاب كلية الهندسة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بالمراكز الأولى لمشروعات التخرج، خلال مشاركتهم بالمؤتمر الثاني للجامعات بعنوان International Japan _ Africa Conference on Electronics, Communications, and Computations والذي أقيم بمقر الجامعة اليابنية للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة برج العرب بالإسكندرية.

جاءت مشاركة طلاب جامعة الدلتا بالمؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، وإشراف الدكتور يحيى المشد، رئيس الجامعة، والدكتور فهمي الخولي، عميد كلية الهندسة.

وتقدم وفد طلاب كلية الهندسة بقسم هندسة الاتصالات والحاسبات بعدد 4 مشروعات حصدت المراكز الأولى بمسابقة مشروعات التخرج التي تقدم لها 42 مشروع تخرج من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، قُبل 30 مشروعًا منها للمشاركة.

فاز بالمركزالأول مشروع طلاب Level 4 Bringing 3D Printers to the Next Generation

وذلك في تخصص Electronics and Embeded Systems والذي أشرف عليه الدكتور محمد شريف القصاص، والدكتورة هناء سالم، ونفذه الطلاب محمد سامي عبد المحسن جندي، ومحمد أحمد إبراهيم، وباسم محمد المتبولي، ومحمد عصام سلطان، أمنية محمد السيد حسان، ورنا أشرف محمد عبد الرحمن، وأحمد محمد صبحي، وعبد الرحمن ثروت علي، وروان عبد الله عبد القادر البيلي.

كما فاز بالمركز الأول مشروع طلاب Level 4 تحت عنوان Embeded Ultra Sonic Radar وذلك في تخصص Multimedia Processing

وإشراف الدكتورحمدى شرشر، والدكتورة بسنت محى الدين، وتنفيذ الطلاب أحمد تامر ممتاز، ومحمد أبوالحسن أحمد محمد، وأحمد كرم علي النمكي، ومحمد يوسف محمد عبده الهواري، ومحمد الحديدي.

كما شارك مشروعا التخرج Smart City using IoT تحت إشراف الدكتور عبد الحميد شعلان، رئيس قسم هندسة الاتصالات والحاسبات، والدكتور أحمد عبد القادر، ونفذه الطلاب أحمد عبد الجواد، وآلاء زايد، وخلود محمد، وندا أبو الصفا، ومنة حامد.

وفاز مشروع التخرج المقدمم تحت عنوان Cross Platform Project and Task Management System والذي أشرف عليه الدكتور طارق حسن، والدكتور أحمد عبد العليم، ونفذه الطلاب عوض كمال عوض، ومحمد رياض، وأحمد طارق الطنطاوي، وأحمد كمال عوض، ومحمد عبد الصمد، وأحمد علاء الدين.

وجرى قبول ونشر بحث علمي مقدم من الدكتور وليد رسلان، المدرس المساعد بالقسم بعنوانComplementary FBMC/OQAM for future IoT wireless communications.​