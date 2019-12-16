وكالات- أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم، الإثنين 16 ديسمبر 2019، واقعة اختفاء الصحفي رضا الهادي فحيل، والذي انقطع الإتصال به ، فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي الليلة الماضية، قادمًا من تونس، على متن الخطوط الجوية الإفريقية، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي . وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامتة وحياته. Advertisements وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بطرابلس، بسرعة التحرك لكشف مصير الصحفي رضا فحيل، وضمان إطلاق سراحه ، وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

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كانت هذه تفاصيل خبر كان قادمًا من تونس، لجنة حقوق الإنسان الليبيّة تحمّل حكومة الوفاق مسؤوليّة إختفاء الصحفي رضا فحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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