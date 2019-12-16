البحرين تؤكد دعمها مصر فى حماية الأمن القومى العربى

جددت مملكة البحرين موقفها الثابت والداعم لمصر فى الجهود الدؤوبة والمتواصلة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصرى الشقيق، وحماية الأمن القومى العربى وتعزيز الاستقرار فى المنطقة. العربى وتعزيز الاستقرار فى المنطقة. وشددت مملكة البحرين فى بيان صادر عن وزارة الخارجية على دعمها مساعى مصر الحثيثة لاستتباب الأمن والسلم فى دولة ليبيا الشقيقة، وتأييدها كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها ويكفل سلامة ووحدة أراضيها، ويسهم فى تحقيق تطلعات الشعب الليبى الشقيق فى التنمية والتقدم، والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب. الأمن والسلم فى دولة ليبيا الشقيقة، وتأييدها كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها ويكفل سلامة ووحدة أراضيها، ويسهم فى تحقيق تطلعات الشعب الليبى الشقيق فى التنمية والتقدم، والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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