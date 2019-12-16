بريطانيا: ترامب وجونسون يتطلعان للعمل بشأن اتفاقية التجارة الحرة

قال متحدث رسمي باسم مقر الرئاسة البريطانية (داونينج ستريت) اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء بوريس جونسون تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث هنأ ترامب جونسون بفوزه في الانتخابات العامة التي جرت يومالخميس الماضي.
وأضاف المتحدث - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - أن جونسون وترامب اتفقا على "التعاون المشترك الجاد" في عدد من الموضوعات منبينها المفاوضات على اتفاقية التجارة الحرة "الطموحة".
وبموجب فوز جونسون في الانتخابات العامة، من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الـ31 من يناير القادم تنفيذا لاتفاق (بريكست)، حيث يمكن لبريطانيا عقد اتفاقيات تجارية مع دول العالم أجمع باعتبارها دولة منفصلة عن التكتل الأوروبي.
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