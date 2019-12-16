البنتاجون ينفي صدور الأوامر بسحب قوات أمريكية من أفغانستان

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الاثنين، عدم صدور أي أوامر - حتى الآن - بسحب قوات أمريكية من أفغانستان.

وأضاف المتحدث - في بيان مكتوب موجه لراديو "صوت أمريكا " - أن القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان مازالت

ملتزمة تمامًا بمهمة الدعم الحاسم، كما أنها ملتزمة أيضًا بالأهداف المحددة لها والتي تتمثل في ضمان عدم تكرار استخدام أفغانستان كملجأ آمن للإرهابيين الذين يهددون مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.تجدر الإشارة إلى أن 13 ألف جندى أمريكي يعملون حاليًا في أفغانستان في مجالات مكافحة الإرهاب وتقديم المشورة الفنية وتدريب قوات الأمن الأفغانية التي تقاتل عناصر حركة طالبان المتمردة.وكان مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية قد كشف النقاب أمس الأحد عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإصدار أوامره بسحب 4000 جندي أمريكي من أفغانستان.