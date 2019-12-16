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الجيش اليمني يحبط تسللًا حوثيًا في الجوف

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 أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الإثنين، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف.

وقال رئيس عمليات حرس الحدود العميد

هادي حمران الجعيدي - في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية - إن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي، حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبل قشعان.
وأكد أن قوات الجيش، أحبطت محاولة الميليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار بعد تكبدها خسائر في صفوفها، مؤكدا أن الميليشيا تعيش في حالة تقهقر مستمر، في مختلف جبهات المحافظ.
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