الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوضع المستوطنين على قوائم الإرهاب

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بوضع المستوطنين الإسرائيليين على "قوائم الإرهاب لاعتداءاتهم المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني".
وقالت الوزارة في بيانها الذي نشر اليوم، إن عدد التقارير التي صدرتفي الآونة الأخيرة وتصريحات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، وثقت ارتفاعا ملحوظا في نسب ومستوى اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وتضاعف حجم الأضرار الذي أوقعتها تلك الاعتداءات على أراضيهم وأملاكهم.
ودانت الوزارة "الإرهاب الاسرائيلي بأشكاله كافة"، محملة "الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين المسلحة، خاصة أن قوات الحكومة الإسرائيلية تقوم بإسناد عناصرها ودعمها وتدريبها وحمايتها أثناء قيامها باعتداءاتها ميدانيا".
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