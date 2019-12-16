الأسد: إعادة الإعمار بدأت ولكنها بحاجة لاستثمارات

دمشق (وكالات) صرح الرئيس السوري بشار الأسد بأن عملية إعادة الإعمار في سورية بدأت ولكنها بحاجة للمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» أمس، عنه القول في مقابلة مع قناة «فينيكس» الصينية إن «عملية إعادة الإعمار في سوريا بدأت ولكنها بحاجة للمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج كي تنطلق بشكلها الواسع».

وفيما يتعلق بطريقة التعامل مع الوجود الأميركي في سوريا، قال: «أولوية سوريا في التعامل مع الوجود الأميركي غير الشرعي هو ضرب الإرهابيين، إلى جانب إقناع المجموعات السورية التي تعمل تحت السيطرة الأميركية بالعودة إلى حضن الوطن والانضمام إلى جهود الدولة السورية في تحرير كل الأراضي، وعندها لن يكون هناك أفق لبقاء الأميركي في سوريا».

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