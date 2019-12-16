مقتل 5 جنود عراقيين بهجومين منفصلين في ديالى

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، عن مقتل 5 جنود عراقيين في هجومين منفصلين لتنظيم «داعش»، في محافظة ديالى، شمالي شرق العاصمة بغداد، وذكرت الخلية، في بيان، أن عناصر «داعش» هاجموا نقطة تابعة لكتيبة دبابات الفرقة العسكرية الخامسة، في بلدة المقدادية بديالي، ما أدى إلى مصرع جنديين اثنين وإصابة آخر بجروح، وأضاف أن الهجوم الثاني استهدف قوة تابعة لذات الفرقة العسكرية في منطقة الندى ببلدة بلدروز في ديالى، ما أدى إلى مصرع ثلاثة جنود، وإصابة 4 آخرين بجروح.

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى، أمس، فرض حظر التجول جنوب الموصل.

وقال اللواء الركن نومان الزوبعي، قائد عمليات نينوى: إن «القوات الأمنية والاستخباراتية في قيادة عمليات نينوى، بدأت بتنفيذ عملية تفتيش، طالت كافة القرى والمناطق في ناحية حمام العليل جنوب الموصل، على خلفية ورود معلومات استخباراتية، أفادت بتسلل عناصر من تنظيم داعش إلى داخل الناحية»، وأضاف الزوبعي: أن «القوات فرضت حظراً للتجوال، لحين انتهاء عملية التفتيش والتدقيق في عموم الناحية».

وفي سياق آخر، ذكر النقيب جاسم محمد، من شرطة نينوى، أن جندياً عراقياً قتل أمس، عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليه، قرب منزله في ناحية «الشورى» جنوب الموصل، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.