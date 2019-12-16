قصف جوي مكثف على منطقة «خفض التصعيد» بسوريا

دمشق (وكالات)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الجوي المكثف على منطقة خفض التصعيد شمال غرب سوريا، حيث شهدت المنطقة أمس، تحليقاً لسرب من الطائرات الروسية ومروحيات الجيش السوري، إذ شنت الطائرات الروسية ما لا يقل عن 11 غارة مكثفة على كل من «حران وأطراف معصران ومحيط بنش وأطراف مدينة إدلب الشرقية». وألقت مروحيات الجيش السوري أكثر من 18 برميلاً متفجراً على مناطق في «الحراكي ومحيط دير الشرقي وأطراف الصرمان ومعصران والغدقة بريف معرة النعمان الشرقي»، وسط استمرار تحليق الطائرات في سماء المنطقة، وقتل طفلان وأصيب 5 آخرون بينهم طفل وامرأة، أمس، نتيجة استهداف الطيران الحربي الروسي بـ 6 غارات جوية استهدفت غربالاً للحبوب ومخيماً للنازحين على الأطراف الجنوبية لمدينة «بنش».

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا منذُ اتفاق «خفض التصعيد» الأخير في 31 أغسطس الفائت وحتى 16 ديسمبر يرتفع إلى 836 شخصاً.

وبذلك، يرتفع أيضاً عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن المنطقة في 30 أبريل الفائت، وحتى 16 ديسمبر الجاري إلى 4937 شخصاً. كما وثَّق المرصد السوري، خلال الفترة الممتدة من 15 فبراير 2019 تاريخ اجتماع رؤساء تركيا وإيران وروسيا وحتى الـ 16 من ديسمبر مقتل 5463 شخصا في مناطق الهدنة «الروسية – التركية».

وفي سياق آخر، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان روسيا والولايات المتحدة بعدم الالتزام بوعودهما حيال إخراج المسلحين الأكراد من شمال سوريا. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية أمس، عنه القول في مقابلة تليفزيونية الليلة الماضية: «موسكو وواشنطن لم تلتزما بوعودهما حيال إخراج الإرهابيين من الشمال السوري، وتركيا ستتدبر أمرها بنفسها لإبعاد خطر التنظيمات الإرهابية عن حدودها». وقال إن روسيا والولايات المتحدة لم تتمكنا من إخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من شمال سوريا.