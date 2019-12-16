السيسي: مخابرات عالمية تستخدم مواقع التواصل في الإرهاب

أحمد عاطف (القاهرة)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن التكنولوجيا لا بد أن تكون محكومة بضوابط تحفظ أمن البلاد وسلمها. وأضاف خلال تعقيبه بجلسة «الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟» أمس ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن الصفحات الداعمة للإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي «لا تزال أداة للترويج للإرهاب سواء بالتحريض أو تجنيد المتطرفين» لافتاً إلى أنها تعمل لصالح مخابرات عالمية، تستخدمها لإيذاء ما تُسميها «الدول التي تخرج عن الصف».

وطالب الرئيس المصري بوضع قوانين وضوابط تحكم التعامل على شبكات التواصل الاجتماعي الضخمة، قائلا: «حتى اليوم لا تزال هذه الصفحات تدعم الإرهاب دون أي ضابط». وتابع: «علينا الانتباه إلى وجود وظائف جديدة ستُخلق نتيجة ثورة العلم والتكنولوجيا وأخرى ستنتهي، وليس لدينا وقت، فالعالم يقفز للأمام، وإن لم نتحرك بشكل يجعلنا نلحق بهذا الركب سيزداد تخلفنا بشكل لا يمكن تعويضه».

وتعود بداية الذكاء الاصطناعي لمنتصف القرن العشرين، عندما بدأ عدد قليل من العلماء استكشاف نهج جديد لبناء آلات ذكية، بناء على الاكتشافات الحديثة في علم الأعصاب، ونظرية رياضية جديدة للمعلومات، وتطور علم التحكم الآلي، وقبل كل ذلك، عن طريق اختراع الحاسوب الرقمي، تم اختراع آلة يمكنها محاكاة عملية التفكير الحسابي الإنسانية.

مارتن وزوسكي، كبير مصممين ألماني في مجال الذكاء الصناعي، أوضح أن البشر يستخدمون الروبوت في حياتهم كل يوم لتحسين حياة البشر وتحسين كفاءة اتخاذ القرارات بصورة أفضل، معتبراً أننا كبشر وروبوتات مكملين لبعضنا البعض.

وقال وزوسكي إن الذكاء الصناعي موجود في هواتفنا ويمنحنا إمكانات لم نكن لنحصل عليها بدونه، والذكاء الصناعي اجتاح كل قطاعات حياتنا منذ نهاية عام 2017 والاقتصادات زادت بـ16 تريليون دولار مما حسن من الأوضاع الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل في نفس الوقت الذي تختفي فيه وظائف تقليدية، لافتاً إلى أن البشر سيحصلون على مكاسب تقدر بـ58 مليون وظيفة جديدة ولكننا بحاجة إلى مهارات جديدة وقدرة على التفاعل الاجتماعي والتفكير التحليلي والتفاعل النشط.

وكشفت الروبوت صوفيا الشهيرة، أن عمرها 3 سنوات وتعمل كسفير آلي بشري في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة في تحسين حياة البشر، لافتة إلى أن البشر والإنسان الآلي لا يتنافسان بل الإنسان الآلي يسهم في تحسين حياة البشر وهذا هو الهدف من الذكاء الصناعي.