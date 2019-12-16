حمدوك يبحث في تشاد تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الأمني

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم، انجمينا) بحث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع الرئيس التشادي إدريس دبي في نجامينا أمس سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني. ووصف سفير السودان في تشاد عبد العزيز حسن صالح الزيارة بالمهمة، وقال: إنها تبحث التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين.

يأتي ذلك في وقت، بدأت جولة المفاوضات السودانية الأولى بعد تمديد إعلان جوبا بين وفدي الحكومة والجبهة الثورية بلورة جدول وأجندة مناقشة القضايا الأساسية. وحضر الاجتماع رؤساء المسارات الخمسة ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، فيما ترأس الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس السيادي وفد الحكومة.ورهن مفاوضون ومراقبون التقدم في مسارات التفاوض بالتوصل إلى خريطة طريق واضحة. يأتي ذلك في ظل أنباء عن جهود إريترية وإقليمية لتوحيد رؤية فصائل شرق السودان.

وفي هذه الأثناء، أكد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) ضرورة الحفاظ على وحدة السودان، وقال عقار: إن وحدة السودان وأمنه من أهم مرتكزاتنا في مفاوضات جوبا للسلام، وإنه من المهم توحيد الجيش السوداني، وإعادة هيكلة القوات الأمنية لضمان استدامة السلام. وأشار عقار إلى ضرورة أن يتم حسم علاقة الدين بالدولة عبر مؤتمر دستوري يجمع كل السودانيين.

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