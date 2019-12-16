الأمم المتحدة تدعو لمواصلة إيصال المساعدات إلى النازحين داخل سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنكونيو جوتيريش، إلى ضرورة مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين داخل سوريا.

وقال تقرير للأمين العام للمنظمة الدولية، سلم أخيرا إلى مجلس الأمن الدولي، إنه "لا بديل" من مواصلة تلك المساعدات.

ويجري أعضاء المجلس مفاوضات لتمديد هذه الآلية التي ينتهي مفعولها بداية العام المقبل.

وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته "ليس من مصلحة أحد عرقلة هذا القرار"، فيما يتحدث آخرون عن سعي بعض الدول داخل المجلس إلى تعزيز سيطرة النظام السوري على البلاد.

وتستخدم حاليا أربع نقاط عبور، اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر الأردن وواحدة عبر العراق، وتتم مناقشة فتح نقطة خامسة عبر تركيا.

وأفاد دبلوماسيون أن دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تؤيد هذا التمديد مع ازدياد الحاجة إليه.

ورأى جوتيريش أنه إذا كان قد أحرز تقدم لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل سوريا، فإن عبور الحدود وخطوط الجبهة يبقى لا غنى عنه.

وكتب، في تقريره، أن "المساعدة الإنسانية، التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة شهريا، تشمل مواد غذائية لنحو 4,3 ملايين شخص، إضافة إلى علاج طبي لأكثر من 1,3 مليون شخص في مختلف أنحاء سوريا".

وأكد أن "المساعدة عبر الحدود (...) تظل عنصرا أساسيا في الرد الإنساني".

وتفاقم الوضع الإنساني في سوريا خلال هذا العام، ولا يزال "11 مليون شخص" سوري يحتاجون إلى المساعدة، بحسب التقرير.

وكرر جوتيريش وجوب القيام بكل ما هو ممكن لتجنب هجوم عسكري واسع النطاق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين شخص.