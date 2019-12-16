سلاح الجو الليبي يقصف تمركزات الميليشيات في الساعدية ومصراتة

بنغازي - القاهرة (الاتحاد)

دفعت قيادة الجيش الليبي بتعزيزات جديدة إلى مدن المنطقة الغربية، وخاصة العاصمة طرابلس التي تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والميليشيات. وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» إن محاور القتال شهدت اشتباكات متقطعة في محاور الساعدية والعزيزية ومناطق الثوغار والرملة، مؤكداً أن قوات الجيش تتقدم بخطى ثابتة نحو قلب طرابلس وسط انسحاب الميليشيات.

وأكد المصدر شن سلاح الجو الليبي غارات على تمركزات ميليشيات الوفاق في منطقة الساعدية، لافتا إلى أن وحدات عسكرية من القوات البرية تؤمن الطريق الرئيسي في الساعدية لمنع وصول أية إمدادات تصل للمليشيات في العزيزية وغريان.

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن سلاح الجو شنّ عدة ضربات جوية دمّر خلالها أهدافا عسكرية للميليشيات المسلحة داخل مدينة مصراتة، مؤكداً وجود عدة مواقع تستخدم في تخزين الآليات والوقود تم تحديدها وسيتم قصفها داخل المدينة.

وأكد المسماري، في تصريحات تليفزيونية، أن قوات الجيش الليبي تحارب ميليشيات مسلحة، مشيرا إلى أن قيادة الجيش مستمرة في توجيه ضربات جوية لاستهداف تمركزات المسلحين.

وعن أهالي مدينة طرابلس، شدد اللواء المسماري على أن 90% من سكان العاصمة يقفون في صف القوات المسلحة الليبية ويدعمونها في حربها ضد الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، مشيرا إلى أن ميليشيات السراج أصبحت لا تثق في مليشيات العاصمة الذين يطلقون على أنفسهم «ثوار طرابلس».

وشدد المسماري، على أن قوات الجيش ستدخل طرابلس بكل تأكيد، داعيًا الشباب إلى أن يستغلوا الفرص التي جاءت في بيان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر الذي يحاول إخراج الشباب من أتون الحرب قدر المستطاع.

بدوره، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أهالي العاصمة طرابلس للوقوف إلى جانب الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، موضحا أنه يريد فرض الأمن وحماية المقدرات لا الانتقام وتصفية الحسابات.

وشدد رئيس البرلمان الليبي على أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في ليبيا من الأقاليم الثلاثة، معربا عن رفضه التدخل الخارجي في البلاد. داعيا الدول الشقيقة لدعم الجيش الليبي والبرلمان المنتخب. وجدد عقيلة صالح، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبته بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا.

إلى ذلك، صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، الاثنين، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وأنقرة في مجال التعاون العسكري والأمني، والتي قُوبلت برفض شعبي واسع في ليبيا، وأحالتها إلى رئيس البرلمان للتصويت عليها في جلسة عامة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن أسفه إزاء انتهاك العديد من الدول الأعضاء للحظر المفروض على الأسلحة من قبل مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.

ودعا جوتيريس إلى وضع حد للتصعيد والدعم النشط لجميع الليبيين والجهات الفاعلة الدولية لإيجاد حل سلمي وسياسي، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين فرصة فريدة لجمع كل من لديهم تأثير على الصراع في ليبيا ومحاولة الحصول على شروط لوقف إطلاق النار وعودة العملية السياسية والحوار الليبي الليبي.