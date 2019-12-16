تركيا تنشر أول طائرة مسيرة مسلحة شمال قبرص

نيقوسيا (أ ف ب)

حطت طائرة مسيرة مسلحة تركية أمس في شمال قبرص حيث ستتمركز في أجواء من التوتر الشديد بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط حول استغلال محروقات.

وذكرت مراسلة لوكالة فرانس برس في المكان أن الطائرة المسيرة وهي من نوع «بيرقدار تي بي2» حطت في مطار غجيت قلعة في منطقة فاماجوستا بشرق الجزيرة المقسومة.

وهي أول طائرة مسيرة تحط في هذا المطار منذ موافقة السلطات القبرصية التركية على نشر هذا النوع من الطائرات في شمال الجزيرة التي تحتل قوات أنقرة شطرها الشمالي منذ 1974.

وقال مسؤول تركي إن الطائرة مخصصة للمساعدة في البحث عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط. وقالت وكالة دمير أوران للأنباء إن حكومة جمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية حددت يوم الجمعة مطار جتشيتكالى على الجزيرة كقاعدة لكل من الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة استجابة لطلب من تركيا.

وقال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير إن أول طائرة تركية مسيرة غير مسلحة أقلعت من مطار في إقليم موجلا الواقع في غرب تركيا وهبطت في مطار جتشيتكالى الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

وفي وقت لاحق قالت وكالة دمير أوران للأنباء إن الطائرة بدأت طلعتها الأولى في شرق البحر المتوسط، لكن الوكالة لم تخض في تفاصيل أخرى.