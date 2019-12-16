جونسون يجري تعديلا وزاريا بعد فوزه الساحق بالانتخابات البريطانية

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، تعديلا وزاريا إثر الفوز الساحق الذي حققه في الانتخابات العامة.

وأعلن جونسون انضمام نيكي مورجان إلى مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني وإعادة تعيينها وزيرة للثقافة. كما عين سيمون هارت وزيرا جديدا لويلز.

أصبح بمقدور جونسون تطبيق رؤيته الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني، في أعقاب أفضل فوز يحققه حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية منذ رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر قبل 32 عاما.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسؤول بريطاني قوله إنه مع الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها جونسون فإن حكومته لن تمنح أعضاء البرلمان التصويت على تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 يناير 2020 الجاري.

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