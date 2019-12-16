البيت الأبيض: الاتفاق التجاري سيضاعف صادرات أميركا إلى الصين

أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الاثنين، أن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ستتضاعف في ظل اتفاق "المرحلة 1" للتجارة الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وبكين.

وقال كودلو، لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية "هم ... سيضاعفون صادراتنا إلى الصين".

وبموجب اتفاق التجارة الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين في مقابل زيادة بنحو 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأميركية على مدار العامين القادمين.

وبينما أشاد مسؤولون أميركيون بالاتفاق، فإن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذرا مؤكدين أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لم تتم تسويته بشكل كامل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مفاوضات حول اتفاق "للمرحلة 2" بين أميركا والصين ستبدأ على الفور.

وأوضح الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، يوم أمس الأحد، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لتوقيع مسؤولين أميركيين وصينيين بارزين على اتفاق "المرحلة 1".

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