عاجل.. الجيش الليبي: سندمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضينا

قال الجيش الليبي، إن الاتفاقية بين حكومة السراج والرئيس التركي رأردوغان غير شرعية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وتابع الجيش الليبي: "سندمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضينا".



قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الإثنين، إن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها على عدة محاور في العاصمة طرابلس لتطهيرها من الإرهاب والجريمة.

وأوضح "المسماري"، أن عمليات الجيش الوطني الليبي تتواصل على مدار الساعة، منوها بأن الجيش لليبي أسقط طائرة تركية مسيرة تستخدمها ميليشيات طرابلس.

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كما أشار إلى أنه يتم رصد الأسلحة التي تزود بها تركيا ميليشيات مصراته، ووجدنا أن الميليشيات تقوم بتخزين الأسلحة في مواقع مدنية.