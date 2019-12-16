"المسماري": ليبيا لن تكون قطر التي احتلت بقواعد تركية

أكد المتحدث بإسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن

ليبيا لن تكون قطر التي احتلت بقواعد تركية، لافتا إلى أن

الاتفاقية بين

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، و

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير شرعية.





وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الاثنين، أن هناك وسائل إعلام تركية تتحدث عن ارسال ضباط أتراك إلى طرابلس لتقييم الموقف.

وشدد على عدم السماح بأي وجود تركي على الأراضي الليبية، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي سيدمر أي سفينة او طائرة شحن تركية ستدخل الأراضي الليبية.

وأشار "المسماري"، إلى أن أردوغان يسير في الطريق الخطأ عبر استثماراته في ليبيا.

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وأوضح أن أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للارهاب من أجل استهداف دول الجوار.

يذكر أن تركيا وحكومة الوفاق الليبية، وقعتا الأسبوع الماضي، اتفاقيات حول تعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية.

وأثارت هذه الاتفاقيات جدلاً واسعاً وانتقادات داخلية، وحتّى توترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة المتحالفة معها وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها.