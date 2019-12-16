كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجيش الليبي: رصدنا أسلحة لحظة شحنها من تركيا إلى مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، أنه "رصد أسلحة لحظة شحنها من تركيا إلى مصرانة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

كما يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، أكد على أن قطر تدفع ثمن المعدات العسكرية التركية التي تصل إلى ليبيا.



قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم، إن الوحدات العسكرية تواصل تقدمها على عدة محاور في العاصمة طرابلس لتطهيرها من الإرهاب والجريمة.