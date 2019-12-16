عقيلة صالح: قطر تدفع ثمن المعدات العسكرية التركية التي تصل إلى ليبيا

رئيس مجلس النواب الليبي

قالالمستشار عقيلة صالح عيسى، إن قطر تدفع ثمن المعدات العسكرية التركية التي تصل إلى ليبيا.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن ضباط أتراك قتلوا في ليبيا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وكان رئيس القوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس الماضي، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا "حفتر" قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية- ، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.