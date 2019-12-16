كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتح" تطالب حماس بتوضيح موقفها حول الانتخابات في القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، عن استهجان "فتح" واستغرابها من موقف حماس من الانتخابات العامة دون القدس، مطالبا بتوضيح موقفها حول ذلك.

وأضاف "القواسمي"، في بيان له: "موقف حركة فتح منذ البداية أن الانتخابات يجب أن تكون في الوطن كله وعلى رأسه القدس، ونحن نعمل ليلا نهارا مع كافة الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لانتزاع موافقة لإجراء الانتخابات في القدس".

وتابع: "الضغط لإصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة دون القدس أمر مريب، وأننا في فتح مصرون على إجراء الإنتخابات العامة، وأن الديمقراطية جزء من عقيدتنا التي لم نتوقف عن تنفيذها يوما واحدا، بعكس ما تقوم به حماس من منع للانتخابات في كافة المؤسسات".

وجاءت مطالبات حركة فتح بعد تصريحات للقيادي في حماس موسى أبومرزوق، ألمح فيها لإمكانية تجاوز إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

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من جانبها، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن "قضية إجراء الانتخابات تصويتاً وترشحاً داخل القدس الشرقية غير قابلة للمساومة أو التفاوض، ولا انتخابات دون ذلك".

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "القدس كانت وستبقى الخط الأحمر لكل الشعب الفلسطيني، ولن يسمح لأحد بأن يتجاوزه، أو أن يتساوق مع المشاريع التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية"، في إشارة لتصريحات القيادي في حماس. وكان أبومرزوق قد قال في تصريحات

له عبر "تويتر" إن "الرئيس رفض الإجماع الوطني، وقبل تأجيل المرسوم الرئاسي انتظاراً للموقف الإسرائيلي من الانتخابات في القدس، والذي قد لا يأتي أبدا"، في اعتراض على انتظار الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في القدس التي تتمسك كافة الفصائل الفلسطينية بضرورة مشاركتها في الانتخابات.