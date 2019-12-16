كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام زوجة نائب رئيس زيمبابوي بمحاولة قتله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت اتهامات لزوجة كونستانتينو تشيوينجا، نائب رئيس زيمبابوي، اليوم الاثنين، أمام محكمة بمحاولة قتله.

ويقول المدعون إن الزوجة ماري موبايوا حاولت نزع أنابيب الإعاشة من زوجها في مستشفى بجنوب أفريقيا في يونيو.

وفي البدء ألقت لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي القبض على موبايوا يوم السبت بتهم الاحتيال وغسل الأموال وانتهاك قواعد صرف العملة، كما أنها متهمة بتحويل 900 ألف دولار إلى جنوب أفريقيا بالمخالفة للقانون.

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وتنفي موبايوا جميع التهم الموجهة إليها، وقال محاميها إنها ستطلب من المحكمة العليا الإفراج عنها بكفالة. وقوبل طلب الكفالة بالرفض بعد أن قال المدعون إنها ستهرب إلى خارج البلاد أو تحاول التأثير على الشهود.

وتأتي الاتهامات بعد أن قالت وسائل إعلام إن موبايوا وزوجها الذي عاد إلى زيمبابوي الشهر الماضي بعد أربعة أشهر من العلاج في مستشفى صيني بجنوب أفريقيا يتجهان للطلاق.

وسارع سياسيون معارضون إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليتهموا تشيونجا باستغلال منصبه في عقد اتفاق طلاق لمصلحته.

ويذكر أن جرى إلقاء القبض على ماري شيوينجا، زوجة نائب رئيس زيمبابوي كونستانتينو شوينجا، بعد اتهامها بغسل الأموال.